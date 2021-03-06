Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yeşilbağcılar Köyü’nde, koruma altında bulunan tescilli tarihî eser niteliğindeki Osmanlı döneminden kalma 600 yıllık hamam, bölgede kömür madeni çıkaran özel bir maden şirketine ait iş makineleriyle yıkıldı.

Tarihî hamamı yıkan maden şirketine tepki gösteren köylüler, Anıtlar Kurulu’na suç duyurusunda bulundu. Yatağan’da kömür yatağı üzerinde bulunduğu için 10 yıl önce istimlak edilerek boşaltılan Yeşilbağcılar Köyü’nde bulunan ve 1400 yılında yapılan, koruma altındaki Osmanlı hamamının yıkılmasının ardından bölgeye giden Yeşilbağcılar muhtarı Mefhar Tüzün jandarmaya haber verdi. Köyde, Pirli Bey Camii, yakınlarındaki türbe ve 3 konağın da tescilli tarihî eser olduğunu söyleyen köy muhtarı Tüzün, “Hamam da koruma altında olan eserlerden biriydi. Önceki yıl da Pirli Bey Camii’nin minare külâhı çalındı. Köy her ne kadar boşaltılmış olsa da tarihî yapılar Vakıflar Bölge Müdürlüğü korumasında. 600 yıllık hamamı yıktılar. Bu tarihî hamamı sahipsiz bıraktılar. Olay karşısında bölge halkı olarak çok üzüldük. İçimiz acıyor” ifadelerini kullandı. Muğla - anka

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