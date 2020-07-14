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14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Adalet Ağaoğlu vefat etti

14 Temmuz 2020, Salı 12:00
Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan yazar Adalet Ağaoğlu 91 yaşında vefat etti.

Eserleriyle bugüne kadar birçok ödüle layık görülen yazar Adalet Ağaoğlu'nun vefatını, yazar Semih Gümüş, sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün (TUDEB) resmi Twitter hesabından da "Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun." paylaşımı yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından ise "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak." açıklamasına yer verildi.

Ankara Nallıhan'da dört çocuklu tüccar bir ailenin tek kız çocuğu olarak 13 Ekim 1929'da dünyaya gelen Ağaoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 1950'de mezun oldu. 

Şiirlere ve edebiyata olan ilgisi lise çağlarında oluşan, 1946'da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileriyle yazı hayatına başlayan Ağaoğlu, Halim Bey ile 1954'te evlendi.

Ağaoğlu, tiyatro, şiir, roman gibi farklı türlerde eserler verdi ve eserleri farklı mecralarda ilgilisiyle buluştu.

İlk romanı "Ölmeye Yatmak"ı 1973'te yayımlanan Ağaoğlu, farklı zamanlarda Sait Faik Hikaye Armağanı, Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, Türkiye İş Bankası Edebiyat Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü, Madaralı Roman Ödüllerini almaya hak kazandı.

AA

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