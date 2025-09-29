Hak ve hakikat yolunda yayıncılık

Yeni Asya, Risale-i Nur ölçülerini esas alan yayıncılık anlayışıyla toplumun manevî değerlerinin inşasına katkı sunmaya devam ediyor. Fuarlar, paneller ve mahallî faaliyetlerle, gazetemizin “Yurt sathını bir mektep yapmak” olan misyonunu pekiştiriyor. Hem okuyucularla buluşulan kitap fuarları, hem de manevî iklimi güçlendiren Bediüzzaman Mevlidleri ve güncel meseleleri ele alan paneller, camiamızın hizmet ufkunu genişletmeye devam ediyor.

*

Isparta’da Bediüzzaman Mevlidi Tertiplendi

28 Eylül’de (dün) Isparta Yeni Asya Temsilciliği tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif, Peygamber Efendimiz (asm), Sahabe-i Kiram, Bediüzzaman Said Nursî ve ahirete göçen Nur Talebeleri için okundu. Program, Eski Otogar Yanı Terminal Camii’nde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen mevlidde, açılan kitap sergisiyle yazarlarımız okuyucularıyla buluştu. Katılımcılar, manevî atmosferde bir araya gelerek geçmiş hatıraları yâd etti. Bu tür faaliyetler, Yeni Asya’nın mahallî temsilciliklerinin aktif rolünü vurguluyor ve toplumu manevî değerler etrafında birleştirmeyi hedefliyor.

*

Filistin Meselesi Masaya Yatırıldı

Yeni Asya Medya Grup, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisi iş birliğiyle, 28 Eylül’de (dün)Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde “Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi” başlıklı panel düzenlendi. Açılış konuşmalarını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Risale-i Nur Enstitüsü akademik kurul üyesi, Prof. Dr. Sedat Koçak yaptı. Panelde, Filistin’in tarihî arka planı, uluslararası hukukî boyutu ve insanî yönleri uzman isimlerce ele alındı. Katılımcılar, bu önemli davanın vicdanlarda ve zihinlerde daha doğru anlaşılması için katkıda bulundular. Programda, bir gün önce yapılan masa çalışmasının deklarasyonları da kamuoyuyla paylaşıldı. Faaliyet, Filistin meselesine duyarlılık oluşturma açısından farklı bir adım olarak değerlendiriliyor.

*

Diyanet Tartışmasına Açıklık

Geçtiğimiz günlerde “Risale-i Nurları Himaye Etmek Diyanetin Vazifesidir” başlığıyla yayınladığımız yazıya bazı basın organlarında kasıtlı yorumlar yapıldı. Yazıda, din hizmetlerinin nebevî bir karakter taşıdığı, kimsenin tekelinde olmadığı ve siyasete alet edilmemesi gerektiği vurgulanmıştı. Buna rağmen yazımız, “tehdit” ya da “gözdağı” şeklinde çarpıtıldı. Bu maksatlı yorumlara “Kamuoyuna duyuru” başlığıyla birinci sayfadan karşılık verdik.

Yeni Asya camiası olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş’a bir kez daha hayırlı hizmetlerinde başarılar diliyoruz.

*

Fuarlarda Yerimizi Aldık

Neşriyatımızın geniş çevrelere ilânatında önem taşıyan fuar sezonu açıldı. Biz de Yeni Asya Neşriyat olarak her zamanki gibi fuarlarda yerimizi alıyoruz.

2025-2026 fuar sezonu çerçevesinde, Yeni Asya Neşriyatın katılması kesinleşen fuarlar şunlar:

* Uşak 1. Kitap Fuarı (26 Eylül – 5 Ekim)

* Samsun TÜYAP Karadeniz 10. Kitap Fuarı (27 Eylül – 5 Ekim)

* Ankara 21. Kitap Fuarı (3 – 12 Ekim)

* Kocaeli 15. Kitap Fuarı (4 – 12 Ekim)

* İzmir 6. Kitap Fuarı (17 – 26 Ekim)

* Şanlıurfa Kitap Fuarı (21 – 30 Kasım)

Yazarlarımız bu fuarlarda kitaplarını imzalayacak, okuyucularıyla sohbet etme imkânı bulacak. Temsilciliklerimizden de illerindeki organizasyonları takip ederek müessesemizin ilgili birimleriyle iletişime geçmeleri bekleniyor. Bu yaklaşım, yayınlarımızın ülke çapında daha geniş bir kitleye ulaşma stratejisini yansıtıyor. Yayın grubumuz, Risale-i Nur eserlerini tanıtmayı ve manevî değerleri yaymayı hedefleyen bu faaliyetlerle çalışmalarına devam ediyor.

*

Takvim Siparişlerinizi Bekliyoruz

Neşriyatlarımız arasında çıkan takvimlerimizin basımına başlandı. Temsilciliklerimizin en geç 30.10.2025 Tarihine kadar takvim taahhütlerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde takvim çeşitlerimizin ve satış bedelinin yer alacağı duyurularımızı yayınlayacağız.

Hayırlı, bereketli ve huzurlu bir hafta diliyoruz.