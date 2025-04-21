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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Bursa’da Yeni Asya Neşriyata büyük alâka

21 Nisan 2025, Pazartesi 01:44
Bu yıl 22.’si düzenlenen Bursa Kitap Fuarında, kitapseverler Yeni Asya Neşriyata büyük alâka gösterdiler.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar iş birliği ile düzenlenen Bursa Kitap Fuarı 12 Nisan’da başlamış olup 20 Nisan Pazar (dün) sona erdi.

Yüzlerce yayınevinin katıldığı kitap fuarında Yeni Asya Neşriyat da kendi teşhir ve satış reyonunda kitaplarını sergiledi.

Yeni Asya Neşriyat standında özellikle Risale-i Nur tefsirli Kur’ân-ı Kerîm, Risale-i Nurlar, tarih ve çocuk kitaplarına ilgi çok fazlaydı. 12-20 Nisan tarihleri arasında saat 09-19:30 arasında açık olan fuara özellikle öğrencilerden ve gençlerden çok sayıda katılım oldu.

Yeni  Asya Gazetesi yazarlarından tarihçi Rifat Okyay da okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladı. 

Genel olarak teveccühün fazla olduğu Bursa Kitap Fuarı 20 Nisan Pazar (dün) sona erdi.

HASAN GÜNDÜZ - BURSA YENİ ASYA

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