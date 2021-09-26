Dünyanın en büyük çeşmesi

Oğuzhan ve Oğulları Çeşmesi, başşehir Aşkabat’ta bulunan bir çeşme kompleksi.

2008 yılında inşa edilen Oğuzhan ve Oğulları Çeşmesi, Aşkabat Uluslararası Havalimanı’ndan başşehrin merkezinde giden yol üzerinde olup şehrin ana sembollerinden biridir.

Çeşme, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre dünyanın en büyük çeşmesidir. Bu kompleks yaklaşık 15 hektarlık toplam 27 adet senkronize, ışıklı ve tamamen programlanabilir çeşme alanı ihtiva etmekte ve bu kompleksinin aydınlatma sistemi güneş enerjisiyle çalışmaktadır.

Çeşme, Türk halklarının efsanevî atalarını Oğuz Han ve altı oğlu Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han ve Deniz Han’ı tasvir eder.

Anıtların inşaasında Türkmenistan Halk Sanatçısı Babasarı Annamuradov’un yönetimindeki sanatçılar çalışmıştır. Sanatçılara göre, bu anıtlar, Türkmen halkının barışçılığını, kırılmaz birlik ve bütünlüklerini ve modern Türkmenistan’ın ruhunu ve gücünü sembolize etmektedir.