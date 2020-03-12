Hapiste hafız oldu

Konya Kapalı Cezaevi’nde bulunduğu sürede hafız olan ve başarıları dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) “6. Uluslararası İyilik Ödülü”ne layık görülen Abdülkadir Geylani Tekgöz (30), İlahiyat Fakültesine gidebilmenin hayalini kuruyor.

Konya’da yaşayan ve 2015’te işlediği suç dolayısıyla cezaevine giren 30 yaşındaki Abdülkadir Geylani Tekgöz, huzur ve mutluluğu kaldığı Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde buldu. Başarıları dolayısıyla “6. Uluslararası İyilik Ödülü”ne layık görülen Tekgöz, hayat hikayesini anlattı. Ödüle layık görülmesine ilişkin Tekgöz, “Bu güzel bir duygu. Gerçekten Rabb’imin bir lütfu. Bunlar sadece Allahutaala’nın dilemesiyle olacak şeyler” ifadelerini kullandı. Tekgöz, yürüdüğü manevi yolun çok güzel olduğunu vurgulayarak, “Kur’an-ı Kerim’le tanıştığım an yaşadığımı anladım. Ondan önceki zamanlarımda gerçekten ömrümü boşa geçirmişim. Kur’an ile hemhal olmaya başladıktan sonra kapalı kapılar arkasında olsa bile, kapıların sonuna kadar açıldığına bizzat şahit oldum” dedi. AA

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