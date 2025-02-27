İspanya’dan atla yola çıkan Hacı adayları İstanbul’a ulaştı

İspanya’dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İstanbul’a ulaştı.

At sırtında İspanya'dan Kutsal Topraklar'a Hac yolculuğu... Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya’nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor. Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a ulaşmayı hedefliyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin (İZÜ) misafir ettiği Hacı adayları, üniversitenin düzenlediği etkinlik kapsamında Halkalı yerleşkesinde öğrenciler ve sevenleriyle buluştu. Konferansta konuşan Hernandez, “hac yolculuğun aynı zamanda bir tebliğ yolculuğu olduğunu fark ettiklerini” belirtti. AA

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