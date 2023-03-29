İznik UNESCO listesi yolunda

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Bursa’nın İznik ilçesiyle ilgili UNESCO Dünya Mirası Daimi adaylığı için gönderdiği dosya, UNESCO tarafından içerik ve formatıyla eksiksiz olarak kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO’nun danışma organı ICOMOS uzmanlarının dosya inceleme, alan ziyaretleri ve rapor incelemeleriyle devam edecek sürecin ardından İznik’in Dünya Mirası Listesi’ne alınıp alınmadığı, 2024 yılı haziran ayında yapılacak komite toplantısında ilan edilecek. BURSA 2014’TE LİSTEYE GİRMİŞTİ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Bursa, 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş, böylelikle kentin uluslararası alanda tanıtımı için önemli bir adım atılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmayı başaran Bursa, ardından UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na da üye olmuştu. Dünya Miras Geçici Listesi Tarihi özellikleri ile medeniyetlerin somut ve somut olmayan değerlerini bu güne taşıyan benzersiz tarihi kent olması nedeniyle İznik ise 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edildi. Daimi adaylık çalışmaların yürütülmesi için 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İznik Alan Başkanlığı kuruldu. İznik Alan Başkanlığı’nca hazırlanan yönetim planı, 2022 Mayıs ayında Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girdi. AA

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