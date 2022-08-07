Oyuncu Semih Sergen vefat etti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, 91 yaşında vefat etti.

Semih Sergen, Köprü Dergisi'nin Mart-1987 sayısındaki mülâkatında "En büyük sanatkâr Allah'tır. Bütün veliyullah aynı şeyleri söylemişlerdir. Mevlana, Sultan Veled, Hacı Bayram Veli, Bediüzzaman..." demişti. Sanatçı için bugün (8 Ağustos’ta) Ankara’da Küçük Tiyatro’da bir tören yapılacak. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek. İstanbul’da 13 Mayıs 1931’de doğan Sergen, ilkokula ikinci sınıftan başladı. Sanatçı, liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde okudu. Sergen, kariyeri boyunca Devlet Tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. 100’ün üzerinde sinema filminde başrol oynayan sanatçı, 40’ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı.

AA

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