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12 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Selimiye Camii 1 milyon ziyaretçi ağırladı

12 Ocak 2025, Pazar 01:22
Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan ve yaklaşık 3 yıldır onarımı süren Selimiye Camii, 2024’te 1 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021’in Kasım ayında onarıma alınan camide çalışmalar devam sürüyor.

Onarım sırasında ibadete ve ziyarete açık tutulan cami, geçen yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi çekti. Edirne Müftüsü Ercan Aksu, “Edirne’ye gelenler Edirne’nin sembolü Selimiye’yi ziyaret etti.

Onarım süresi içerisinde camimiz tamamen ibadete kapatılmadı.  Selimiye Camimizi 2024 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyon kardeşimiz ziyaret etti.” dedi.

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