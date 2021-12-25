Sultanahmet’in restorasyonu 2022’de tamamlanacak

6 Temmuz 2017’den bu yana altıncı ve tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçen Sultanahmet Camii’nde restorasyon çalışması 2022 yılının ortalarında tamamlanacak.

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olarak İstanbul’un silüetini süsleyen Sultanahmet Camii’nde süren ve caminin inşasından bu yana yapılanların en kapsamlısı olarak nitelendirilen restorasyon çalışmasının 2022 yılının ortalarında bitmesi bekleniyor. Osmanlı padişahı I. Ahmed’in Ayasofya’nın karşısına konumlanmasını istediği ve mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırdığı Sultanahmet Camii, 1617’de ibadete açıldı.

Çinileri dolayısıyla yabancı turistlerin “Blue Mosque” (Mavi Cami) diye tanımladıkları Sultanahmet Camii, bugüne kadar 5 kez restorasyon gördü. Cami, 6 Temmuz 2017’den bu yana ise altıncı ve tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçiyor. Hayırsever iş insanı Mehmet Yıldız’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minareleri söküldü, tek tek numaralandırılarak şantiye sahasına yerleştirilen minare taşları, gerekli iyileştirmeler yapılarak yeniden yerlerine konuldu.

Çalışmalarda caminin kubbelerindeki yapısal sorunlar da giderilerek kurşunları yenileniyor, kubbelerin alemleri onarılıyor. Restorasyonda caminin özgün mimarisine yapılan müdahaleler de tesbit ediliyor ve bu müdahaleler, caminin ilk hali baz alınarak ortadan kaldırılıyor. Camide kullanılan bezemeler ve kalem işleri de yine özgün renklerine uygun olarak yenileniyor. Caminin avlu döşemesindeki deformasyonlar ve çökmelere de gerekli müdahale yapılıyor. Yine avlu altındaki su kanalları düzenlenerek su birikme sorunu gideriliyor.

400 yıllık kalem işlerine rastladık

Restorasyon hakkında bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, yaklaşık 4 yıl önce başlatılan restorasyonda sona gelindiğini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyon esnasında ziyaretin ve ibadetin aksamamasının temel ilkeleri olduğunu belirten Çelebi, kurulan çelik platformla kubbe koduna ulaştıklarını anlattı.

Hayrullah Çelebi, yüzyıllar öncesine ait süslemelere rastladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Kubbe koduna ulaştığımızda araştırma raspalarının sonucunda 400 yıl öncesine dayanan kalem işlerine rastladık. Bu bizi hem çok mutlu etti hem de gururlandırdı. Kubbe kodunun dışındaki yapısal sorunları da giderdikten sonra kurşun kaplamalarını tamamladık. 1930 veya 1940’lı yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında kasnak kodunda kurşun kaplamasının olmadığını veya söküldüğünü fark ettik. Hızlı bir çalışmayla buradaki gerekli özgün olan harcıyla buranın sıvasını yaptıktan sonra kaplamasını tamamladık.” Sultanahmet Camii’nin restorasyon çalışmalarının sonuna yaklaşıldığının altını çizen Çelebi, “Camimizin halı modellerinin ve renginin karar aşamasındayız ve karar verdikten sonra siparişini vereceğiz. Sultanahmet Camii’ni 2022 yılının ortasında ziyaretçilerimizle buluşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.