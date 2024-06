Tasarruf paketi yerel basını vurdu

Tasarruf Genelgesi kamu hizmetlerinin yanısıra basına da darbe vurdu. Özellikle yerel basının abone ve reklam gelirlerinin önünü kesen genelge sonrası birçok yerel gazete ‘birleşme’ adı altında yayın hayatına son veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan ve 17 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Genelgesi kamu hizmetlerinin yanısıra basına da darbe vurdu. Özellikle yerel basının abone ve reklam gelirlerinin önünü kesen genelge sonrası birçok yerel gazete ‘birleşme’ adı altında yayın hayatına son veriyor.

Ankara’da yayın yapan 24 Saat, Ticari Hayat, Anadolu, Güçlü Anadolu, Zafer gazeteleri 31 Mayıs’ta son kez basıldı. Söz konusu gazeteler merkezde yayımlanan diğer 4 gazeteyle (Anayurt, Başkent, İlksayfa, Sonsöz) birleşme kararı aldı. Diğer yandan çok sayıda gazete de ‘ölüm fermanı’ olarak niteledikleri genelgeyi, birinci sayfalarını karartarak protesto etti.

ABONE VE REKLAM GELİRLERİNİN ÖNÜ KESİLDİ

Söz konusu genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunamayacak. Ayrıca idareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar hiçbir şekilde basılamayacak.

Haberden tasarruf olmaz

Artı Gerçek’e açıklamalarda bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Yeni Alanya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Ali Dim, yerel medyanın çok uzun zamandır personel maaşlarını dahi ödeyemeyecek ekonomik koşullarda varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Yerel basının temel gelirini resmi ilanlar, abonelikler ve reklamların oluşturduğunu ifade eden Dim, söz konusu genelge sonrası birçok yerel gazetenin kapanmak zorunda kalabileceğini hatırlattı. “Ne yazık ki her tasarruf tedbirlerinin gündeme geldiği süreçte ilk tasarruf edilen medyanın hatta yerel medyanın abonelik ve özellikle yerel yönetimlerden aldığı reklam ve ilanlar oluyor” diyen Dim, şu değerlendirmede bulundu: “Halbuki bu tasarruf ciddi manada bir yekûn oluşturmuyor. Biz bunun hesabını daha önce de yapmıştık. Oysa o tasarruf edilen rakam yerel basın için, özellikle Anadolu basını için -ki zor şartlarda halen kendi şehrine hizmet veren, kendi şehrinin hafızası olan, kendi şehrinin sesi olan, nabzı olan, kulağı olan yerel basın için- bir can suyu niteliğinde. O can suyunu almadığı zaman gazetelerin elbette yaşama şansı kalmıyor.”

İŞSİZLİĞİNE YOL AÇACAK

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan da genelge sonrası Ankara’da bazı gazetelerin birleşme kararı aldığını hatırlattı. Yerel gazetelerin yüksek döviz kuru, enflasyon ve buna bağlı olarak ekonomik krizi çok derinden hissettiğini işaret eden İrvan, tasarruf tedbirleri ile şimdi de gazetelerin azalacak reklam gelirleri ve sona eren gazete abonelikleriyle baş etmek zorunda olduğunu söyledi. Yerel gazetelerin en büyük gelir kaynaklarının başında kamu kurumları ve belediyelerin geldiğinin altını çizen İrvan, “Şimdi reklam gelirlerinde kesintiye gidilecek ve belediyeler gazete aboneliklerine son verecek. Gazetelerin gelirleri daha da azalacak. Bir yol bulamayan gazeteler ya birleşmeye gidecek ya da yayın hayatına son verecek. Bu da birçok personelin, muhabirin işsiz kalmasına yol açacak” dedi.