"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Tasarruf paketi yerel basını vurdu

03 Haziran 2024, Pazartesi 00:04
Tasarruf Genelgesi kamu hizmetlerinin yanısıra basına da darbe vurdu. Özellikle yerel basının abone ve reklam gelirlerinin önünü kesen genelge sonrası birçok yerel gazete ‘birleşme’ adı altında yayın hayatına son veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan ve 17 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Genelgesi kamu hizmetlerinin yanısıra basına da darbe vurdu. Özellikle yerel basının abone ve reklam gelirlerinin önünü kesen genelge sonrası birçok yerel gazete ‘birleşme’ adı altında yayın hayatına son veriyor.

Ankara’da yayın yapan 24 Saat, Ticari Hayat, Anadolu, Güçlü Anadolu, Zafer gazeteleri 31 Mayıs’ta son kez basıldı. Söz konusu gazeteler merkezde yayımlanan diğer 4 gazeteyle (Anayurt, Başkent, İlksayfa, Sonsöz) birleşme kararı aldı. Diğer yandan çok sayıda gazete de ‘ölüm fermanı’ olarak niteledikleri genelgeyi, birinci sayfalarını karartarak protesto etti.

ABONE VE REKLAM GELİRLERİNİN ÖNÜ KESİLDİ

Söz konusu genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunamayacak. Ayrıca idareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar hiçbir şekilde basılamayacak.

Haberden tasarruf olmaz

Artı Gerçek’e açıklamalarda bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Yeni Alanya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Ali Dim, yerel medyanın çok uzun zamandır personel maaşlarını dahi ödeyemeyecek ekonomik koşullarda varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Yerel basının temel gelirini resmi ilanlar, abonelikler ve reklamların oluşturduğunu ifade eden Dim, söz konusu genelge sonrası birçok yerel gazetenin kapanmak zorunda kalabileceğini hatırlattı. “Ne yazık ki her tasarruf tedbirlerinin gündeme geldiği süreçte ilk tasarruf edilen medyanın hatta yerel medyanın abonelik ve özellikle yerel yönetimlerden aldığı reklam ve ilanlar oluyor” diyen Dim, şu değerlendirmede bulundu: “Halbuki bu tasarruf ciddi manada bir yekûn oluşturmuyor. Biz bunun hesabını daha önce de yapmıştık. Oysa o tasarruf edilen rakam yerel basın için, özellikle Anadolu basını için -ki zor şartlarda halen kendi şehrine hizmet veren, kendi şehrinin hafızası olan, kendi şehrinin sesi olan, nabzı olan, kulağı olan yerel basın için- bir can suyu niteliğinde. O can suyunu almadığı zaman gazetelerin elbette yaşama şansı kalmıyor.”

İŞSİZLİĞİNE YOL AÇACAK

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan da genelge sonrası Ankara’da bazı gazetelerin birleşme kararı aldığını hatırlattı. Yerel gazetelerin yüksek döviz kuru, enflasyon ve buna bağlı olarak ekonomik krizi çok derinden hissettiğini işaret eden İrvan, tasarruf tedbirleri ile şimdi de gazetelerin azalacak reklam gelirleri ve sona eren gazete abonelikleriyle baş etmek zorunda olduğunu söyledi. Yerel gazetelerin en büyük gelir kaynaklarının başında kamu kurumları ve belediyelerin geldiğinin altını çizen İrvan, “Şimdi reklam gelirlerinde kesintiye gidilecek ve belediyeler gazete aboneliklerine son verecek. Gazetelerin gelirleri daha da azalacak. Bir yol bulamayan gazeteler ya birleşmeye gidecek ya da yayın hayatına son verecek. Bu da birçok personelin, muhabirin işsiz kalmasına yol açacak” dedi.

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes bilmecesi

    İTO: İstanbul’da enflasyon yüzde 82.20

    Tasarruf paketi yerel basını vurdu

    Emekliye bayram yok

    Elektronik sigara tütünden farksız

    Malezya'dan Biden'ın ateşkes önerisine destek

    İsrail vatandaşlarının Maldivler'e girişi yasaklanacak

    ABD’li Senatör Sanders’dan Netanyahu’ya boykot

    Kuzey Kore, Güney Kore'ye 720 ''çöp'' balonu daha gönderdi

    'Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisi Hamas'ın 4 ay önceki teklifine benziyor'

    Şili, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına "müdahil" olacak

    Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

    Yeni eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

    Yaktı, yıktı, geri çekildi

    Üreticide 115 TL olan kuru incir, markette 453 lira

    Destekler bir an önce ödenmeli

    Ödenen borcun iki katı yeni borçla devam

    Araç muayenesi bu kadar pahalı olmamalı

    Başarı tek bir sınavla ölçülemez

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    AB temsilcileri seçimleri ve Yeşiller...
    Süleyman KÖSMENE

    Secde âyetlerinde neden secde ediyoruz?
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur yayıncılığı ve yeni medya anlayışı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gizli “İttihad-ı Osmanî” Cemiyeti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Süleyman Demirel Haftası’nı kime teklif ediyorsunuz?”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Başarılı mı ki?
    Mehmet KARA

    Uyutulan aslında insanlar mı?
    İbrahim ERSOYLU

    Demokrasi, Kemalizm ve Türkiye
    Genel

    Elektronik sigara tütünden farksız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.