“Tay” filmi vizyona giriyor

​TRT ortak yapımı “Tay” filmi beyaz perde için gün sayıyor.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- “Hicret” yolculuğunu konu alan animasyon film, 23 Eylül’de izleyicilerle buluşacak. TRT ortak yapımı yerli animasyon film ‘Tay’ yolları fedakarlık ve sevgiyle kesişen sevimli tay Riyah ve ihtiyar deve Jabal’ın Mekke’den Medine’ye yolculuğunu anlatıyor. Mekke’nin zengin ailelerinden birinin safkan tayı olan Riyah, annesinin Medineli bir tüccara satılması üzerine onu bulmaya karar verir. Annesinden ayrılmak istemeyen tay için mücadele başlamıştır. Ancak, Medine’ye yapacağı yolculukta yalnız değildir. Filmde, Riyah’ın yol arkadaşıyla mücadelesi, İslam tarihinin dönüm noktası, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- çileli yolculuklarını ‘Hicret’ üzerinden anlatıldı.

Filmin çocuklara umut vaat etmesi hedeflendi

Çocuklara hem Peygamber sevgisinin aşılanması hem de umut vaat etmesi hedeflendi. Filmin yönetmeni Nurullah Yenihan, “Çocuklara düzgün bir dille anlattığınız çizgi film gelecekte dünyayı değiştirecektir. Daha önce yaptığımız filmlerin çoğunda çevreyi anlattık, kardeşliği anlattık ama hiçbirinde Peygamber Efendimizi anlatmadık. İnşallah bu açığı kapatacağız” dedi.

Yapımcılığını Mustafa Emre Tülün’ün üstlendiği filmin senaryosunu Betül Yağsağan Birgören kaleme aldı. Tay, 23 Eylül’de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.