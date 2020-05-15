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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

‘Veda Haccı Hutbeleri’ sanal sergide

15 Mayıs 2020, Cuma
Yıldız Holding, “Hz. Peygamber’in (ASM) Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu”nu Türkiye MillÎ Kültür Vakfı (TMKV) iş birliğinde sanatseverlerle buluşturuyor.

Yıldız Holding, “Hz. Peygamber’in (asm) Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu”nu Türkiye Millî Kültür Vakfı (TMKV) iş birliğinde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. TMKV koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan “Hz. Peygamber’in (asm) Veda Haccı Hutbeleri” sergisinde 37 hat ve 26 tezhip sanatçısının eseri yer alıyor. Sanatçıların Veda Haccı Hutbeleri’nden seçtiği metinleri nakşetmesiyle ortaya çıkan eserler “www.vedahaccihutbeleri.org” sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor. “Hz. Peygamber’in (asm) Veda Haccı Hutbeleri” sergisine aynı zamanda Yıldız Holding’in ve TMKV’nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

Eserler bu devrin kültür değerlerinin bir şahidi

Veda Haccı Hutbeleri’nin Hz. Muhammed’in (asm) insanlığa hitaben gerçekleştirdiği son beyanlarından olduğunu olduğunu belirten TMKV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, “Veda Haccı Hutbeleri’ni konu alan yaklaşık 50 adet hat eseri, dönemi yansıtacak sanatçılara yazdırmak, tezyin etmek ve bu kültürü hem Türkiye’de hem de uluslar arası sanat camiasında daha çok tanıtmak, ayrıca bu kutsal beyanları yaymak çok önemlidir. Eserlerdeki metinler, hadis hocası Doç. Dr. Halit Özkan tarafından bir yılı aşkın bir sürede Hz. Peygamber’in (asm) Veda Haccı Hutbeleri ana metinlerinden istifadeyle Türkçeye tercüme edildi. Ardından metinlerin tasnifi yapıldı. Bu metinlerin hangi çeşit hatla yazılacağına, hangi ebat ve renkte olacağına, hangi hat sanatçıları tarafından yazılacağına ve hangi tezhip sanatçıları tarafından tezyin edileceğine Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman ve hattat Ali Toy’un yönlendirmeleriyle karar verildi. Eserler, hat ve tezyinat ustalarının önemli bir bölümünün katılımıyla bu devrin kültürel değerlerin bir şahidi olmuştur.” 

HABER: Reyhan Keser - İstanbul
gyaklasim@gmail.com

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