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15 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yeni Asya Neşriyat'a tam destek

15 Kasım 2023, Çarşamba
İstanbul Yeni Asya hanım okurları tarafından Ümraniye’de düzenlenen “kitap tahlili” etkinliğinde önemli değerlendirmeler yapıldı.

İstanbul Yeni Asya hanım okurları, Neşriyat Komisyonu tarafından düzenlenen “Kitap tahlili” etkinliğinde bir araya geldi. Neşriyat komisyonunca aylar öncesinden belirlenen, Abdurrahman Aydın’ın “Risale-i Nur’dan Gaybî Kavramlar” adlı kitabı İstanbul genelinde Yeni Asya hanım okurları tarafından okundu. 10.11.2023 tarihinde, İstanbul’un bir ucundan bir ucu olsa da, kıtalar arası yolculuklar yapılarak Ümraniye Santral dershanesinde büyük bir katılım oranı ile kitabın tahlili yapıldı. 

Toplantının açış konuşmasını yapan Nurkan Tezer, kaynağı Risale-i Nur olan Yeni Asya Gazetesi ve yayınlarının piyasada istifade edilebilecek en güvenilir kaynaklar olduğunu, bu eserlere sahip çıkmanın, okumanın ve okutmanın hepimizin vazifesi olduğuna dikkat çekti.

Risale-i Nur’dan Gaybi Kavramlar

Gülnur Tercan’ın Risâle-i Nur’dan neşriyat hizmetinin önemi ile ilgili okuduğu mektuplar ve hatıralar dinleyenleri mâzîden bu günlere hayâlî bir seyahate çıkardı. Bu dersin ardından içilen çaylar eşliğinde “Risâle-i Nur’dan Gaybî Kavramlar” kitabı hakkında konuşmalar ve yorumlar gelmeye başladı. Neşriyat Komisyonu’nun bir ilk olarak gerçekleştirdiği programda aramızda bulunan, yazarın kardeşi Züleyha Kaba, yazarın kişiliği ve bu eseri ne şartlarda ve nasıl duygularla yazdığı hakkında kısa bilgi verdi. Yetmişe yakın katılımcının neredeyse tamamının söz hakkı aldığı etkinlikte, kitap olumsuz bir eleştiri almadığı gibi aksine, okurlarının sadece kitaplığına değil gönüllerine de yerleştiği gözlendi. Gaybî yani bilinmeyen, somut olarak görülmeyen ve gösterilemeyen kavramları akla yaklaştırıp anlaşılmasına yardımcı olan eser, Risâle-i Nur’daki gaybî kavramlarla ilgili derslerin de şerhi mahiyetinde hazırlanmış. Herkesin elinde kitabıyla gelip altını çizdiklerini paylaşması, duygularını ifade etmesi çok kıymetliydi.

Devamı gelecek

Program sonunda, “kitap tahlili” etkinliğinin ikincisi için belirlenen kitabın tanıtımı yapıldı. Sıradaki kitap, Atilla Yılmaz’ın “Tarihî Açıdan Bediüzzaman Said Nursi’nin Divan-ı Harb-i Örfî Savunması”. Dershanede sergilenen mini kitap standında da yer alan kitabı, önceden almamış olanlar hemen temin etmeye başlamış oldu. Siparişlerinizi yeniasyakitap.com adresinden de alabilirsiniz. Coşkulu ve keyifli geçen “kitap tahlili etkinliği” Aşr-ı Şerif ve dua okunarak son buldu. Neşriyat komisyonunun katılımcılara vecizeli kitap ayracı hediye etmesi, bu güzel günün hatırası oldu. Bu güzel faaliyetin inşallah devamının geleceğini belirterek, sadece İstanbul’da değil Türkiye’nin her yerinde ve dünyada neşriyat hizmetine sahip çıkanlar bulundukça bu dâvânın bayrağı her yerde dalgalanacaktır. Zübeyir Gündüzalp Ağabey: “Kâinata nazır bir yere çıkıp dâvâmı ilan etmek isterim. Beni bu uğurda kesseniz etrafa sıçrayan kanlarım Risâle-i Nur yazacak” derken neşriyatın önemini ve bu uğurdaki kararlılığını belirtmiş. Biz de kâinata nazır en yüksek seyir yeri olarak Yeni Asya’yı tanıdık, Yeni Asya’yı bildik. Bu en güzel yer olan Yeni Asya’dan kâinata bakıyor, okuyor ve seyrediyoruz hayatı. Aynı kararlılıkla, kıyamete kadar..

Mehtap Yıldırım Yükselten - İSTANBUL

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