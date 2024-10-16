Yeni Asya Neşriyat Konya’da

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 19-27 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Konya Kitap Günleri Selçuklu Kongre Merkezi’nde kitapseverlerle buluşacak.

Fuara Yeni Asya Neşriyat da bütün eserleriyle katılıyor. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı fuarda, yazarlar da kitaplarını imzalayacak. Yeni Asya Neşriyat idarecilerinin verdiği bilgiye göre yazarımız Kenan Taştan, 26 Ekim Cumartesi günü Saat : 13:00 - 17:00 saatleri arasında kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet edecek. Yeni Asya - Nihat Orhan

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