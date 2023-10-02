Yeni Asya Neşriyat Samsun Kitap Fuarı’nda

Neşriyatımız, Samsun’da düzenlenen Karadeniz 8. TÜYAP Kitap Fuarı’ndaki yerini aldı.

YENİ ASYA - SAMSUN

Karadeniz 8. TÜYAP Kitap Fuarı 30 Eylül - 8 Ekim 2023 tarihleri arasında Samsun’da açıldı. Yeni Asya Neşriyat tüm hazırlıklarıyla Salon-I, 121B standında yerini aldı.

Yeni Asya Neşriyat, topluma arız olan asrın hastalıklarına çare ve mânevî yaralarına çözüm olan Risâle-i Nur Külliyatı ve emsali yayınlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Kitap fuarındaki standta Risâle-i Nur Eserleri dışında Kur’ân, Cevşen, tesbihat, çocuk ve aile kitapları, içtimâî ve siyâsî kitaplar sergileniyor.

Ayrıca Yeni Asya Gezetesi, Köprü, Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergilerinin satış ve tanıtımı yapılıyor. Stand duvarları da, Bediüzzaman Said Nursi, Risâle-i Nur ve Yeni Asya görselleri ile kaplandı. Standı ziyaret eden kitap dostları, en çok Risâle-i Nur, çocuk, genç ve aile kitaplarına ilgi gösteriyor. 8 Ekim 2023 tarihine kadar devam eden fuarda okuyucu yazar buluşmaları da yapılacak.