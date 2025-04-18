Yeni Asya Neşriyat İzmir Kitap Fuarında

Yeni Asya Neşriyat, bugün açılacak olan İzmir Kitap Fuarı’na katılıyor. Fuar süresince, gazetemiz yazarlarının da programları bulunuyor.

Çeşitli söyleşi ve imza günleri kapsamında yazarlarımız, okuyucularımızla ve katılımcılarla buluşacak.

Programlar kapsamında 26 Nisan 2025 Cumartesi saat 17:00’da gazetemiz yazarlarından Kâzım Güleçyüz’ün “Fikir Hürriyeti” konulu söyleşisi olacak.

Yine aynı gün saat 18:00’de edebiyatçı yazarımız İslam Yaşar’ın “Aile ve İman” konulu sohbeti gerçekleştirilecek. 27 Nisan 2025 Pazar günü ise ilâhiyatçı yazar Süleyman Kösmene’nin Hüseyin Can’ın moderatörlüğünde saat 12:00’da “Çocukları Anlamak” konulu programı olacak. Cumartesi günü yazarlarımız saat 15:00’den itibaren standımızda hazır bulunacaklar ve okuyucularımızla buluşup kitaplarını imzalayacaklar. Pazar günü de Süleyman Kösmene’nin imza saati ise 11:00’da başlayacak.

Fuar stant sorumlularından Abdulbasir Şeker şunları bilgileri verdi: “Girişin ücretsiz olacağı İZKİTAPfest, saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 21 Şubat ve 23 Mart 2025 tarihlerinde gazetemizin verdiği özel eklerimizi de fuarda dağıtacağız. Çevre iller dahil tüm okuyucularımızı standımıza bekliyoruz.”

ARDA BİLİK - İZMİR YENİ ASYA