İzmir Kitap Fuarı devam ediyor

İzmir Kitap Fuarı, okuyucuların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yeni Asya Neşriyat standı da her zaman olduğu gibi bu fuarın en çok ilgi gören standlarından biri hâline geldi.

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