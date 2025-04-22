İzmir Kitap Fuarı devam ediyor

Yeni Asya Neşriyat İzmir Kitap Fuarında
Yeni Asya standında başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere, çocuk kitapları ve tarih konulu kitaplar büyük ilgi görüyor.
Ayrıca Can Kardeş, Bizim Aile, Köprü ve Genç Yorum dergilerimiz de ilgi gören yayınlarımız arasında yer alıyor. Fuar, 27 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalacak.
İzmir / Yeni Asya
Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
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