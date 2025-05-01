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1 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İzmir’de kitap fuarı coşkusu

01 Mayıs 2025, Perşembe 13:07
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Kitap Fuarı’nda çok güzel hizmetlere vesile olundu. Yeni Asya kitap standına toplumun her kesimi tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Farklı fikirlere sahip katılımcıların bir arada bulunduğu programlardan olumlu geri dönüşler alındı. Yerel medyada da yazarlarımızın programları hakkında haberlerin yapılması bu tarz etkinliklerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

26 Nisan 2025 Cumartesi günü yazarlarımızdan Kâzım Güleçyüz ve İslâm Yaşar kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştular. Aynı gün Kâzım Güleçyüz herkesin katılımına uygun açık hava salonunda “Fikir Hürriyeti” konulu, İslâm Yaşar ise “Aile ve İman” konulu söyleşilerini gerçekleştirdiler. 27 Nisan 2025 Pazar günü ise Süleyman Kösmene kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştu ve “Çocukları Anlamak” konulu söyleşisini gerçekleştirdi.

“DÜNYA GÖRÜŞÜMÜZ NE OLURSA OLSUN ORTAK PAYDAMIZ ADALET OLMALI”

“Fikir Hürriyeti” konulu programda yazarımız Güleçyüz, son yıllarda ülkemizde hukuksuzlukların ve hürriyetleri kısıtlayıcı müdahalelerin arttığını, sadece kendi fikrimizdeki insanların mağduriyetlerine hassasiyet gösterip; kendi fikrimizden olmayanlara hassasiyet gösterilmediği zaman bu tarz hukuksuzlukların önünün kesilmediğini, dünya görüşleri ne olursa olsun, taban tabana zıt dahi olsa hak, hürriyet, hukuk, adalet ortak paydasında buluşulması gerektiğini belirterek, Kur’anî ölçüler çerçevesinde hürriyetin tarifini yaptı ve örneklerle fikir hürriyetinin, düşünce ve ifade özgürlüklerinin önemini aktardı.

“EĞİTİM KORKUYLA DEĞİL, SEVGİYLE VERİLMELİ”

“Aile ve İman” konulu programda yazarımız İslâm Yaşar, Kur’ânî ölçülerle ve Peygamberlerin hayatından örneklerle ailenin tanımını ve önemini vurguladı.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin anne ve babasından örnekler vererek günümüz insanının aile yaşamında ders alması gereken hususiyetleri aktardı. Ailede eğitim ve terbiyenin korku referanslı değil sevgi referansıyla verilmesi gerektiğini vurgulayarak aile mektebinin önemini belirtti. Duygusal anlara da sahne olan program oldukça verimli geçti.

EFENDİMİZİN (ASM) ÇOCUKLARLA İLETİŞİMİ

“Çocukları Anlamak” konulu programda yazarımız Süleyman Kösmene, moderatör Hüseyin Can ile birlikte oldukça keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Çocuğun tanımı ile başlayan programda çocuğun öğrenme serüveni ve büyüklerin çocuklara karşı sorumlulukları ve Efendimiz’in (asm) çocuklarla olan iletişimini  örneklerle anlatarak çocuklara karşı duyarlı olmanın önemini aktardı.

Okuyucularımızın ve farklı dünya görüşlerinden fuara gelen kimselerin katıldığı programlar oldukça keyifli ve verimli geçerek, çok güzel anlara sahne oldu.

YENİ ASYA - İZMİR

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