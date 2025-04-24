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24 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Yazmak, stresi azaltır

24 Nisan 2025, Perşembe 09:46
Yazarımız eğitimci Sebahattin Yaşar, Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Şair Nabi Fen Lisesi’nde, Valilik Bigeb kapsamında, Geleceğin Yazarları Projesi, Yazar-Öğrenci Buluşmaları çerçevesinde yazarlık semineri verdi.

Şanlıurfa Valiliği, Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda eğitim faaliyeti ve öğrenciyi daha dinamik tutacak etkinler düzenliyor. Bu faaliyetlerden biri de, Valilik Bigeb kapsamında değişik eğitim etkinlikleri içinde yer alan ‘Geleceğin Yazarları Projesi’dir. Bu çerçevede okullara yazarlar davet ediliyor ve yazarlık dersleri veriliyor.

GENÇLERDE KALEM VE KÂĞIDA YAKINLIK VAR

Şair Nabi Fen Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen eğitimci Sebahattin Yaşar, yazarlık sohbetiyle ilgili şunları ifade etti: “Fen lisesi öğrencilerimizle bir tanışma yaptık. Bir yazı nasıl oluşur onun üzerinde düşüncelerimizi ve yazarlık serüvenimizi paylaştık. Gençlerde ciddî oranda bir kalem ve kâğıda yakınlık gördüm. Bu çok kıymetli. ‘Nasıl yazmalıyız?’ dan önce ‘Neden yazmalıyız?’ın cevabı bulunmalıdır. Güçlü sebepler büyük yazarları ortaya çıkarır. Onun için Mehmet Akif Ersoy, Bediüzzaman Said Nursî, Mevlâna Celâleddin-i Rumî bir yönüyle de güçlü birer yazardır. Onların ne şartlarda eser telif ettiklerini ve eser yazma amaçlarını öğrenmeliyiz. Onun için gençler hiçbir mazerete sığınmadan, okumaya ve yazmaya özen göstermelisiniz” dedi.

Yazarlık semineri sohbetinden sonra öğrencilere kendi seçtikleri bir konuda kompozisyon yazdıran Yaşar, “Önce öğrencilerimizdeki kelime dağarcığına dönük bir tespit yaptık. Dağıtılan kâğıtlara üç adet negatif ve pozitif kelime yazmalarını istedik. Sonra o kelimelerden karma yaparak bir tanesini seçmelerini isteyerek, o seçtikleri konuda da kompozisyon yazmaları sağlandı” dedi.

“Yazın, gönderin değerlendirelim”

Öğrencilerin kitap okumaya ve şiir yazmaya olan ilgilerinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Yaşar, “Buralarda geleceğin yazarları, çizerleri yetişmektedir. Biz de gençlerden bazılarına kitaplarımızı imzaladık ve onlarla yazarlık üzerine sohbet ettik. Gençlere deneme, şiir, serbest yazı gibi çalışmalarını Genç Yorum, Bizim Aile, Köprü gibi dergilerde değerlendirebileceklerini belirttik.” dedi. Valilik ve Millî Eğitim Müdürlüğüne bu tür çalışmalarından ve davetlerinden dolayı teşekkür eden Yaşar, “Gençlerdeki yazarlık kabiliyetinin varlığını keşfetmek için çokça yazı çalışmalarına katılmaları gerekir. Bu konuda özel amaçlı duvar gazeteleri, bloklar, internet sayfaları faydalı olabilir.” dedi ve ilgilenen Proje sorumlularına, okul müdür ve yardımcılarına teşekkür etti.

YENİ ASYA - ŞANLIURFA

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