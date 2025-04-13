Ali Hakkoymaz’dan edebiyat sohbeti

Yeni Asya yazarı, şair ve edebiyatçı Ali Hakkoymaz, Üsküdar Sanat Derneği’nin organize ettiği “Ali Hakkoymaz ile Edebiyatevi“ etkinliğinde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Şiirden nesire, edebiyat ve sanata dair konuların, gönülden bir muhabbetle konuşulacağı programın moderatörlüğünü Fatma Demirkaya, koordinatörlüğünü ise Halil Küçük yapacak. Etkinliğe katılanlara “Sertifiyaka” da verilecek. İlk Program 13 Nisan Pazar günü, saat: 14:00-16:00 arasında gerçekleşecek. Ali Hakkoymaz program sonrası kitaplarını imzalayacak. Program, Uncular Cad. No: 41/A Üsküdar/İstanbul’daki “Üsküdar TIQ-TOQ Coffee” de olacak. MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN - İSTANBUL / YENİ ASYA

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