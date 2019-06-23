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Yörük bebekleri Avrupa’da

23 Haziran 2019, Pazar 17:39
Balıkesir Sındırgı’da bir araya gelen 4 kadının, hem kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmak hem de ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla yaptıkları yörük bebekleri, yurt içinde bir çok şehrin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir araya gelen 4 kadının yaptığı Yörük bebekleri, ülkenin dört bir yanından ve bazı Avrupa ülkelerinden talep görüyor. İlçede 3 yıl önce Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği’ni kuran kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için Yörük bebekleri yapmaya karar verdi.

Belediyenin kendilerine tahsis ettiği atölyede “Gözleme yapan”, “çıkrıkta ip saran”, “halı dokuyan” ve “sırtında çocuğuyla odun taşıyan” kadın figürleri işleyerek bebekler üreten kadınlar, zamanla siparişlere yetişemez hale geldi. Tanesi 35-40 liradan alıcı bulan Yörük bebekleri, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor, ayrıca Avrupa’dan talep görüyor.

Hem ev ekonomisine, hem de kültürümüze katkı sağlıyoruz

Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği Başkanı Fatma Oya Kocataş, çocukluklarında gördüklerini, atalarından duyduklarını bebeklere işlediklerini söyledi. Kocataş, 3 yıldır her geçen gün artan taleple üretime devam ettiklerini belirterek, “Yörük derneklerince düzenlenen festivaller aracılıyla bebeklerimiz tanınmaya başladı. Plâket yerine artık bizim bebeklerimiz veriliyor. Biz de ürünlerimizi bu şekilde pazarlıyoruz.” dedi. Günde 15 bebek yaptıklarını dile getiren Kocataş, “Türkiye’nin dört bir yanına ve Avrupa’nın bazı ülkelerine bile bebek gönderdik. Hem ev ekonomisine hem de kültürümüze katkı sağlıyoruz. İşten gelip burada, atölyede çalışıyorum. Bu bebekleri yapınca dinleniyorum. İşlerimiz de çok iyi siparişlere yetişemiyoruz.” diye konuştu.

AA

Etiketler: yörük bebekleri, Avrupa
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