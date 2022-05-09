Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan hareketi lideri Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz.." dedi. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü. Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Mart ayında Adana’da Furkan Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara polisin orantısız müdahalesi kamuoyunda tartışılmıştı. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Furkan Vakfı üyelerinin izinsiz gösteri yaptığını söylemiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Alparslan Kuytul ise, müdahale görüntüleriyle ilgili "Siz milletin değil Soylu'nun emrindesiniz" diyerek tepkisini dile getirmişti. Euronews Türkçe

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