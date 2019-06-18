Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa kız çocukları Onun, erkek çocuklar da sizin mi? Tûr Sûresi:39 HADİS: Allah katındaki hissesini öğrenmek isteyen kimse, Allah’ın kendisinin yanındaki hissesine baksın. Camiü’s-Sağir, No: 8386

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