Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Muhakkak ki Sen bizim himâyemiz altındasın. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Tin Suresi 48. ayet HADİS: Sizden din kardeşine faydalı olmaya gücü yeten, faydalı olsun. Camiü’s-Sağir, No: 8407

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