Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Âhirete inanmayanlar, meleklere dişi isimleri takıyorlar. Necm Suresİ 27 HADİS: Kim zulmen yapılan bir düşmanlığa yardım ederse, bundan vazgeçinceye kadar Allah’ın gazâbına hedef olmaya devam eder. Camiü's-Sağir Hadis No: 8473

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