12 Temmuz 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Âhirete inanmayanlar, meleklere dişi isimleri takıyorlar.
Necm Suresİ 27
HADİS:
Kim zulmen yapılan bir düşmanlığa yardım ederse, bundan vazgeçinceye kadar Allah’ın gazâbına hedef olmaya devam eder.
Camiü's-Sağir Hadis No: 8473
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