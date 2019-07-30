Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin. Necm Suresi 61-62 HADİS: İdarecilerden biri size Allah’a isyan sayılan birşey yapmanızı emrederse ona itaat etmeyin. Camiü's-Sağir Hadis No: 8530

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