05 Ağustos 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sen onlardan yüz çevir. O gün İsrâfil onları misli görülmedik bir şeye çağırır.
Kamer Sûresi: 6
HADİS:
Kim helâl kazanç için yorgun ve bitkin olarak akşamlarsa günahları bağışlanmış olarak akşamlamış olur.
Camiü's-Sağir Hadis No: 8546
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