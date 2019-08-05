Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen onlardan yüz çevir. O gün İsrâfil onları misli görülmedik bir şeye çağırır.

Kamer Sûresi: 6

HADİS:

Kim helâl kazanç için yorgun ve bitkin olarak akşamlarsa günahları bağışlanmış olarak akşamlamış olur.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8546