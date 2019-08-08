Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumu Nuh’u yalanladılar ve ona mecnun deyip tebliğine mâni oldular. Kamer Suresi 9 HADİS: Kırsal kesimde yaşayan kaba olur, av peşinde koşan gafil olur. Hükümdarların kapısına gelen fitneye maruz kalır. Camiü's-Sağir Hadis No: 8558

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