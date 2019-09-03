Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şimdi sizin kâfirleriniz bu gelip geçmiş kâfirlerden daha mı hayırlı? Yosa sizin için kitaplarda bir berat mı var?

Kamer Sûresi: 43

HADİS:

Uğursuzluk düşüncesinin kendisini ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alıkoyan kimse Allah’a şirk koşmuştur.

Camiü’s-Sağir, No: 8701