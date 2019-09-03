03 Eylül 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şimdi sizin kâfirleriniz bu gelip geçmiş kâfirlerden daha mı hayırlı? Yosa sizin için kitaplarda bir berat mı var?
Kamer Sûresi: 43
HADİS:
Uğursuzluk düşüncesinin kendisini ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alıkoyan kimse Allah’a şirk koşmuştur.
Camiü’s-Sağir, No: 8701
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