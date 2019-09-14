Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. O Rahmân ki Kur’ân’ı öğretti. Rahman Suresi 1-2 HADİS: İbni Abbas (ra) rivayet ediyor: İbrahim’in (as) ateşe atıldığında en son sözü, “Hasbiyallahü ve ni’me’l-vekîl [Allah bana yeter; O, ne güzel vekildir” oldu. Camiü's-Sağir Hadis No: 7

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