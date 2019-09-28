Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerde ve yerde kim varsa ihtiyacını O’ndan ister. O her an bir tasarruftadır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?

Rahman Sûresi: 29-30

HADİS:

Kabrimin yanında bana salâvat getirenin sesini işitirim. Uzakta bana salâvat getirenin salâvatı ise bana ulaştırılır.

Camiü’s-Sağir, No: 8812