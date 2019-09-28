28 Eylül 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerde ve yerde kim varsa ihtiyacını O’ndan ister. O her an bir tasarruftadır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?
Rahman Sûresi: 29-30
HADİS:
Kabrimin yanında bana salâvat getirenin sesini işitirim. Uzakta bana salâvat getirenin salâvatı ise bana ulaştırılır.
Camiü’s-Sağir, No: 8812
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