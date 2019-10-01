01 Ekim 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Üzerinize saf ateşten bir alevle bakır gibi kızıl bir duman salınır da, birbirinize hiçbir yardımınız dokunmaz. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?
Rahman Sûresi: 35-36
HADİS:
Kim ki kendisine bir iyilik yapılır da bu iyiliği yapana “Cezâkellâhü hayran=Allah seni hayırla mükâfatlandırsın” derse onu fazlasıyla övmüş olur.
Camiü’s-Sağir, No: 8820
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