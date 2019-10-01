Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Üzerinize saf ateşten bir alevle bakır gibi kızıl bir duman salınır da, birbirinize hiçbir yardımınız dokunmaz. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?

Rahman Sûresi: 35-36

HADİS:

Kim ki kendisine bir iyilik yapılır da bu iyiliği yapana “Cezâkellâhü hayran=Allah seni hayırla mükâfatlandırsın” derse onu fazlasıyla övmüş olur.

Camiü’s-Sağir, No: 8820