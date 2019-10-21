Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Cennet çadırlarında sadece kocaları için ayrılmış hûriler vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 72-73 HADİS: Ümmetimden yetmiş sene ömür verilen kişinin Allah, yoluna girmeye zaman ve fırsat bulamama konusundaki mazeretini ortadan kaldırmıştır. Camiü’s-Sağir, No: 8867

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