Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlara daha önce ne bir insan, ne de bir cin eli değmiş değildir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?

Rahman Sûresi: 74-75

HADİS:

Kim din kardeşini tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa, aynısını işlemedikçe ölmez.

Camiü’s-Sağir, No: 8869