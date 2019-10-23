23 Ekim 2019, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlara daha önce ne bir insan, ne de bir cin eli değmiş değildir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?
Rahman Sûresi: 74-75
HADİS:
Kim din kardeşini tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa, aynısını işlemedikçe ölmez.
Camiü’s-Sağir, No: 8869
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