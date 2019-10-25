Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? O celâl ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!* Rahman Sûresi: 77-78 HADİS: Dinini öğretmek uğrunda sabah veya akşam gidip gelen kimse Cennettedir. Camiü’s-Sağir, No: 8872

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