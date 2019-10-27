Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dağlar parça parça olduğunda, dağılıp toz haline geldiğinde, siz de üç sınıfa ayrılmışsınızdır. Vakıa Sûresi: 5-7 HADİS: Kim bir oruçluya iftar ettirirse veya cihada çıkan bir kimseyi donatırsa onun sevabı kadar sevap kazanır. Camiü’s-Sağir, No: 8890

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