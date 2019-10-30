Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hayırda öne geçenlere gelince. Onlar mükâfatta da öne geçeceklerdir. Vakıa Sûresi: 10 HADİS: Kim ki iki gözü görmeyeni elinden tutup kırk adım kadar yol götürürse Cennet kendisi için vacip olur. Camiü’s-Sağir, No: 8893

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