Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O şaraptan ne başları ağrır, ne de sarhoş olurlar. Vakıa Sûresi: 19 HADİS: Kur’ân hakkında şahsî görüşüne göre konuşan isabet de etse hata etmiştir. Camiü’s-Sağir, No: 8900

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.