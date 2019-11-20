Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Evvel geçenler de, sonra gelenler de, hepsi birden kıyâmet gününün kesin olarak tâyin edilmiş vaktinde toplanacaklardır.

Vakıa Sûresi: 49-50

HADİS:

Gece veya gündüz Haşir Sûresi’nin son âyetlerini okuyan kimse o gün veya o gece ölürse Cenneti hak etmiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 8943