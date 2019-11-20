20 Kasım 2019, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: Evvel geçenler de, sonra gelenler de, hepsi birden kıyâmet gününün kesin olarak tâyin edilmiş vaktinde toplanacaklardır.
Vakıa Sûresi: 49-50
HADİS:
Gece veya gündüz Haşir Sûresi’nin son âyetlerini okuyan kimse o gün veya o gece ölürse Cenneti hak etmiştir.
Camiü’s-Sağir, No: 8943
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