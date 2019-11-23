Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Susamış devenin içişi gibi içeceksiniz. İşte hesap gününde onların ziyâfeti budur. Vakıa Sûresi: 55-56 HADİS: Kim ki, Cuma namazından sonra İhlâs, Felâk ve Nâs Sûreleri’ni yedişer defa okursa, Allah onu bir sonraki Cumaya kadar kötülüklerden korur. Camiü’s-Sağir, No: 8954

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