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23 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

23 Kasım 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Susamış devenin içişi gibi içeceksiniz. İşte hesap gününde onların ziyâfeti budur.

Vakıa Sûresi: 55-56

HADİS:

Kim ki, Cuma namazından sonra İhlâs, Felâk ve Nâs Sûreleri’ni yedişer defa okursa, Allah onu bir sonraki Cumaya kadar kötülüklerden korur.

Camiü’s-Sağir, No: 8954

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