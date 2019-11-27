Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İlk yaratılışınızı biliyorsunuz. Hâlâ düşünmez misiniz? Vakıa Sûresi: 62 HADİS: Kim bir sidr ağacını keserse Allah da onun kafasını Cehennem ateşine tutar.

Camiü’s-Sağir, No: 8962

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