Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dileseydik onu acı bir su yapardık. Hâlâ şükretmez misiniz? Vakıa Sûresi: 70 HADİS: Çok konuşanın hatası çok olur. Hatası çok olanın günahı çok olur. Günahı çok olana ise Cehennem daha lâyıktır.

Camiü’s-Sağir, No: 8990

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