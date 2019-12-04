Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz o ateşi bir ibret yaptık ve yolcular için faydalı kıldık. Vakıa Sûresi: 73 HADİS: Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yutan kimsenin kalbini Allah güven ve imanla doldurur. Camiü’s-Sağir, No: 8997

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