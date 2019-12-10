10 Aralık 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa siz bu kitabı yalanlayarak küçük mü düşüreceksiniz?
Vakıa Sûresi: 80-81
HADİS:
Oruçlu iken yalan sözü ve yalan söze göre hareket etmeyi terk etmeyen kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.
Camiü’s-Sağir, No: 9024
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