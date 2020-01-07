Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O kimseler ki cimrilik ederler ve halka da cimriliği tavsiye ederler. Hadîd Sûresi: 24 HADİS: Karaborsacılık yapan lânetliktir. Camiü’s-Sağir, No: 9176

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