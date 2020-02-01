AYET: Allah onların hepsini huzurunda topladığı gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Mücadele Sûresi: 6-1 HADİS: Güzel niyet sahibini Cennete sokar. Camiü’s-Sağir, No: 9326

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