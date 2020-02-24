Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İyi bilin ki, onlar yalancıların tâ kendisidir. Mücadele Sûresi: 18-2 HADİS: Müslümana zulmedip de hakkını gasbedene yazıklar olsun. Camiü’s-Sağir, No: 9655

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