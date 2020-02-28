Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, “Ben ve peygamberlerim elbette üstün geliriz” diye takdir buyurmuştur. Muhakkak ki Allah mutlak kuvvet sahibidir ve O’nun kudreti herşeye galiptir. Mücadele Sûresi: 21 HADİS: Takvalı, şüphenin sınırında durup içine girmeyendir.

Camiü’s-Sağir, No: 9670

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